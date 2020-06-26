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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:11 29.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета ЕАЭС «О изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект решения подготовлен в целях: приведения требований технического регламента в соответствие с международной практикой; исключения избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности; устранения дублирования процедур оценки соответствия на компоненты химических смесей (химические вещества) и химических смесей; снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного перемещения химической продукции, выпускаемой в обращение на территории государств – членов Евразийского экономического союза.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 июня по 10 июля 2020 г.
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