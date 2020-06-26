На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета ЕАЭС «О изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект решения подготовлен в целях: приведения требований технического регламента в соответствие с международной практикой; исключения избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности; устранения дублирования процедур оценки соответствия на компоненты химических смесей (химические вещества) и химических смесей; снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного перемещения химической продукции, выпускаемой в обращение на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 июня по 10 июля 2020 г.