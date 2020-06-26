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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЙ ЗАКОН БЕЛАРУСИ «О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ВСТУПИЛ В СИЛУ


10:00 29.06.2020

Новый Закон Беларуси от 18.06.2019 № 198-3 «О радиационной безопасности» с 27 июня 2020 года вступил в силу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, новый законодательный акт разработан взамен Закона Республики Беларусь от 05.01.1998 № 122-З «О радиационной безопасности населения» с учетом современных стандартов ядерной и радиационной безопасности и имеет расширенный предмет правового регулирования, включающий в себя новые правовые институты и дополнительные элементы системы обеспечения радиационной безопасности.

В качестве основных принципов обеспечения радиационной безопасности закреплены: принцип нормирования, принцип обоснования и принцип оптимизации.

Принцип оптимизации, в частности, предусматривает поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и социальных факторов доз облучения населения.

С учетом подходов, предусмотренных в общих требованиях безопасности МАГАТЭ, введены типы ситуаций облучения: планируемого, аварийного и существующего. Исходя из типов ситуаций облучения, установлены требования в области обеспечения радиационной безопасности.

Облучение от радионуклидов «чернобыльского» происхождения относится к ситуации существующего облучения, в которой облучение уже существует после ситуации аварийного облучения и необходимо принимать решение о целесообразности ограничения облучения населения.

В соответствии с международными требованиями и установившейся практикой осуществлена корректировка терминов «ионизирующее излучение», «источник ионизирующего излучения», «практическая деятельность», введены новые термины – «радиационный объект», «радиационная авария», «радиационный инцидент», «медицинское облучение», «профессиональное облучение» и др.

Реализация положений Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности» будет способствовать обеспечению безопасности населения и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения.
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