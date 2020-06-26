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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОДАЖА КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ
12:43 26.06.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июня 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в установленные сроки замечания и/или предложения по проекту постановления получены от 2 участников общественного обсуждения.
Ознакомиться подробнее с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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