Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июня 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в установленные сроки замечания и/или предложения по проекту постановления получены от 2 участников общественного обсуждения.

Ознакомиться подробнее с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.