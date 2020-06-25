Александр Лукашенко 25 июня подписал указ № 244 в соответствии с которым предусматривается создание в Минске ведомственного учреждения образования "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, обучение в институте будет проходить по образовательным программам, разработанным под общим руководством Следственного комитета с учетом максимальной практико-ориентированности учебного материала, с использованием современных методик расследования преступлений, а также информационных и материально-технических ресурсов ведомства.

В дневной форме обучения будут реализовываться две образовательные программы: повышения квалификации следователей по актуальным вопросам служебной деятельности и переподготовки сотрудников Следственного комитета, впервые назначенных на должности, а также сотрудников из числа резерва для назначения на должности руководителей следственных подразделений. Планируется, что слушателями института будут 650 человек в год.

Кроме того, предполагается проводить научно-исследовательскую работу, задействовать потенциал сотрудников для участия в разработке законопроектов, государственных программ, проведения прикладных научных исследований по актуальным проблемам уголовного досудебного производства. В перспективе возможен экспорт образовательных услуг.

Численность сотрудников института будет сформирована за счет уже имеющегося штата Следственного комитета.