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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МИНСКЕ СОЗДАЕТСЯ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
11:37 26.06.2020
Александр Лукашенко 25 июня подписал указ № 244 в соответствии с которым предусматривается создание в Минске ведомственного учреждения образования "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, обучение в институте будет проходить по образовательным программам, разработанным под общим руководством Следственного комитета с учетом максимальной практико-ориентированности учебного материала, с использованием современных методик расследования преступлений, а также информационных и материально-технических ресурсов ведомства.
В дневной форме обучения будут реализовываться две образовательные программы: повышения квалификации следователей по актуальным вопросам служебной деятельности и переподготовки сотрудников Следственного комитета, впервые назначенных на должности, а также сотрудников из числа резерва для назначения на должности руководителей следственных подразделений. Планируется, что слушателями института будут 650 человек в год.
Кроме того, предполагается проводить научно-исследовательскую работу, задействовать потенциал сотрудников для участия в разработке законопроектов, государственных программ, проведения прикладных научных исследований по актуальным проблемам уголовного досудебного производства. В перспективе возможен экспорт образовательных услуг.
Численность сотрудников института будет сформирована за счет уже имеющегося штата Следственного комитета.
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