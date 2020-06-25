Постановлением Совета министров № 362 от 24.06.2020 изделия из древесины включены в перечень товаров, экспортируемых через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает БУТБ, в дополненный перечень товаров, сделки с которыми юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах БУТБ, вошли: древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина.

Постановление вступает в силу через три месяца.