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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОЖНО ДО 5 ИЮЛЯ
18:01 25.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке ведения авторского надзора за строительством».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе в части уточнения порядка ведения авторского надзора за строительством.
В настоящее время порядок ведения авторского надзора за строительством установлен в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения» (ТКП-207) После вступления в силу постановления «Об утверждении Инструкции о порядке ведения авторского надзора за строительством» ТКП-207 будет отменен.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 25 июня по 5 июля 2020 г. включительно на электронный адрес: .
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