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С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС О БРАКЕ И СЕМЬЕ


15:15 25.06.2020

С 1 июля 2020 года в Беларуси вступают в силу изменения в Кодекс о браке и семье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, одно из них – это возможность заключить соглашение о детях, путем его нотариального удостоверения.

В настоящее время супруги только при расторжении брака либо признании брака недействительным могут заключить между собой соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для заключения мировых соглашений.

Однако такой подход к заключению соглашения о детях не всегда позволяет обеспечить интересы супругов по воспитанию детей, а также интересы ребенка. С 1 июля такая возможность – заключить соглашение о детях появится и у родителей ребенка, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут.

В соглашении о детях родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей и иные вопросы.
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