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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ
13:28 25.06.2020
Александр Лукашенко 23 июня 2020 г. подписал указ № 236 «О регистрации в системе зарегистрированных экспортеров».
«В целях обеспечения благоприятных условий для экспорта товаров в государства, предоставляющие в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь, тарифные преференции, документом установлено, что регистрация в системе зарегистрированных экспортеров, применяемой Королевством Норвегия и Швейцарской Конфедерацией, в том числе изменение регистрационных данных и отзыв регистрации в этой системе, осуществляется Белорусской торгово-промышленной палатой в порядке, определяемом ею по согласованию с Министерством иностранных дел и Государственным таможенным комитетом», - говорится в документе.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели Беларуси, планирующие вывозить товары с таможенной территории Евразийского экономического союза на территорию Норвегии или Швейцарии, вправе обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату за регистрацией в системе.
Указ вступает в силу с 26 июня 2020 г.
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