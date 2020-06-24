Совет министров постановлением № 363 от 24 июня 2020 года внесло изменения в порядок начисления командировочных расходов при направлении работников в служебные командировки за границу.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, при командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер возмещения суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных.

Документом также утверждены новые размеры командировочных расходов и расходов по найму жилого помещения при командировках за границу.