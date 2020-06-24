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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
11:20 25.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке ведения технического надзора за строительством».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе в части уточнения порядка ведения технического надзора за строительством.
В настоящее время порядок ведения технического надзора за строительством установлен в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения» (ТКП-162).
После вступления в силу постановления «Об утверждении Инструкции о порядке ведения технического надзора за строительством» ТКП-162 будет отменен.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 25 июня по 5 июля 2020 года включительно на электронный адрес: .
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