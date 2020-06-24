Постановлением Совета министров № 360от 24 июня 2020 года утвержден комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 6 июля разработать и до 30 сентября реализовать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2020/2021года.

Постановлением определены задания по замене и строительству тепловых сетей, определены объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута, а также создаваемых на 1 октября 2020 года запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Министерству энергетики поручено обеспечить в подчиненных организациях к началу отопительного сезона готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок. Также при участии концерна "Белнефтехим", республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома необходимо разработать до 1 сентября 2020 года варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Кроме того, Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 сентября утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от электрических и тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций.

МЧС предстоит провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по котельным, снабжающим тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также объекты социального и культурно-бытового назначения. Также МЧС совместно с Минэнерго будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий по оснащению организаций автономными источниками электрической энергии.

Минэнерго необходимо провести до начала отопительного сезона обследования электро- и (или) теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе имеющих электроприемники первой категории надежности электроснабжения.

Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

"Белнефтехиму" к осенне-зимнему периоду нужно организовать производство и создание необходимых запасов зимнего дизельного топлива, поставку его потребителям и на АЗС для обеспечения работы транспортного комплекса.

Министерству экономики поручено обобщить информацию и 11 сентября внести в Совет министров необходимые материалы о готовности республики к работе в предстоящий отопительный сезон.