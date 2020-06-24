Постановлением правительства № 364 от 24 июня 2020 г. утверждена новая редакция Визовых правил, утвержденных постановлением Совмина № 1065 от 15 июля 2010 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, визовыми правилами установлены виды виз Республики Беларусь и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

К органам выдачи въездных виз отнесены: загранучреждения; главное консульское управление МИД; органы пограничной службы.

Органами выдачи выездных и выездных-въездных виз выступают подразделения по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел по месту временного пребывания, временного проживания иностранцев на территории Беларуси.

Принятое в соответствии с Визовыми правилами решение о выдаче либо отказе в выдаче въездной визы является окончательным.

Вместе с тем предшествующий отказ в выдаче въездной визы или во въезде в Беларусь не влечет за собой автоматического отказа в удовлетворении новой визовой заявки.

Признаются недействительными: въездная, выездная, выездная-въездная виза – при истечении срока ее действия или использовании в соответствии с ее кратностью и разрешенным периодом пребывания; визовые марки с исправленным текстом, не заверенные печатью (визовой печатью МИД) или оформленные в нарушение установленного порядка.

Документом предусмотрено, что при установлении иных правил международным договором Республики Беларусь, чем те, которые предусмотрены Визовыми правилами, действуют правила международного договора Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.