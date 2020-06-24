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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ
16:58 24.06.2020
Совет министров Беларуси постановлением № 365 от 24 июня 2020 г. утвердил Положение о порядке формирования и функционирования Единого реестра лицензий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству экономики поручено до 1 июля 2020 г. обеспечить создание Единого реестра лицензий (ЕРЛ), а также его интеграцию с общегосударственной автоматизированной информационной системой во взаимодействии с оператором данной системы.
Согласно Положению, ЕРЛ представляет собой государственную информационную систему, содержащую данные о выданных специальных разрешениях (лицензиях), обеспечивающую формирование регистрационного номера лицензии в ЕРЛ, предоставление сведений из ЕРЛ по запросу посредством глобальной компьютерной сети Интернет через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также передачу содержащейся в ЕРЛ информации в Министерство по налогам и сборам для выполнения задач, возложенных на налоговые органы.
ЕРЛ формируется путем внесения в него информации о лицензиях, выдача, внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, возобновление, прекращение действия, аннулирование которых регулируются Положением о лицензировании отдельных видов деятельности.
Информация, содержащаяся в ЕРЛ, является общедоступной, за исключением сведений о физических лицах, имеющих лицензии на право коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов, а также иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами.
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