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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ОХРАНЯТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ


13:46 24.06.2020

В Беларуси изменятся нормы, касающиеся административных процедур в отношении наименований мест происхождения товаров.

Согласно постановлению Совмина № 356 от 19 июня 2020 года, правовая охрана будет предоставляться не наименованиям мест происхождения товаров, а географическим указаниям.

Таким образом, административные процедуры по регистрации и выдаче свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара изменены на предоставление права пользования географическим указанием, выдачу свидетельства о праве пользования географическим указанием и продление срока его действия. Указанные изменения вступят в силу 29 августа 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, с 29 августа текущего года единый перечень административных процедур дополнят новой административной процедурой, предусматривающей выдачу документа о согласии на использование в товарном знаке обозначений, представляющих собой государственные символы Республики Беларусь (Государственный герб Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь), официальное сокращенное или полное название Республики Беларусь, государственные награды Республики Беларусь, или обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Такое согласие будет предоставляться Государственным комитетом по науке и технологиям, а сама административная процедура по выдаче документа о согласии на использование в товарном знаке отдельных обозначений будет осуществляться бесплатно.
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