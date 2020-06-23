Задолженность по алиментам в отношении отдельных категорий должников будет рассчитываться по-новому. Соответствующие изменения в системе расчета задолженности по алиментам предусмотрены Законом «Об изменении законов» от 18 декабря 2019 года, который вступает в силу с 1 июля текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, основой для расчета задолженности по алиментам с указанной даты будет являться бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Такой принцип будет применяться судебным исполнителем только в тех случаях, когда должник не работает или не представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход.

При таких обстоятельствах задолженность по алиментам будет определяться в следующих размерах: на одного ребенка – 50%, на двух детей – 100%, на трех и более детей – 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Кроме того, с 1 июля 2020 изменяются подходы при расчете задолженности по алиментам, взыскиваемых на основании судебного постановления, за период пребывания должника в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований на срочной военной службе, прохождения им альтернативной службы. Подлежащие уплате алименты в таких случаях будут определяться в следующих размерах: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33%, на трех и более детей – 50% фактически полученного должником дохода.