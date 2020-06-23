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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ЗАСТРОЙЩИКИ ЖИЛЬЯ БУДУТ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА - УКАЗ
09:54 24.06.2020
Александр Лукашенко 23 июня подписал указ № 235 "О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов".
«В целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения, Указом устанавливается, что проектирование и строительство таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства», - говорится в комментарии к документу.
В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.
Типовая форма договора будет установлена Советом министров.
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