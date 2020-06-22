ОАО «Свинокомплекс Негновичи» не будет выплачивать Беларусбанку долг по ранее выданным кредитам в размере 32125735,76‬ рубля (почти $13,6 млн). Об этом говорится в постановлении Совмина № 352 от 19 июня 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, свинокомплексу прощены просроченная задолженность по основному долгу в размере 17 930 705,04 рубля, по просроченным процентам в размере 12 911 158,43 рубля, по начисленным пеням, штрафным санкциям в размере 1 283 872,29 рубля.

При этом сумма основного долга в размере 17 930 705,04 рубля будет возвращена Беларусбанку за счет бюджета Минской области.