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ОАО «СВИНОКОМПЛЕКС НЕГНОВИЧИ» НЕ БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ ПЕРЕД БЕЛАРУСБАНКОМ
11:51 23.06.2020
ОАО «Свинокомплекс Негновичи» не будет выплачивать Беларусбанку долг по ранее выданным кредитам в размере 32125735,76 рубля (почти $13,6 млн). Об этом говорится в постановлении Совмина № 352 от 19 июня 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, свинокомплексу прощены просроченная задолженность по основному долгу в размере 17 930 705,04 рубля, по просроченным процентам в размере 12 911 158,43 рубля, по начисленным пеням, штрафным санкциям в размере 1 283 872,29 рубля.
При этом сумма основного долга в размере 17 930 705,04 рубля будет возвращена Беларусбанку за счет бюджета Минской области.
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