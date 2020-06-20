ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ПОВЫСИЛ НОРМАТИВЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ


16:28 22.06.2020

Постановлением Совета министров № 354 от 19 июня 2020 г. внесены коррективы в постановление от 6 июля 2006 г. № 840 ”О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних“.

Как сообщает сайт правительства, изменения также внесены в постановление Совмина от 26 января 2009 г. № 94 ”О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета“.

В частности, документом предусмотрено повышение:

на 20% денежной компенсации расходов на питание в день для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых, при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;

на 10% денежных норм расходов на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; денежные нормы расходов на приобретение учебных принадлежностей; денежные нормы расходов на приобретение предметов личной гигиены и денежные нормы расходов на личные расходы).

на 5% денежных выплат по возмещению расходов по плате за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами, связанных с содержанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с увеличением вышеназванных денежных норм увеличен на аналогичный процент размер возмещения средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, родителями:

лишенными родительских прав;

у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда;

у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних;

находящимися в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей,

отбывающими наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
валюта курс
EUR 2.6654
USD 2.3757
RUB 3.4215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6615 -0.0039
USD 2.3748 -0.0009
RUB 3.4201 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6610 2.6650
USD 2.3750 2.3790
RUB 3.4160 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1210
EUR/RUB 77.8000 77.9700
USD/RUB 69.5000 69.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте