Постановлением Совета министров № 354 от 19 июня 2020 г. внесены коррективы в постановление от 6 июля 2006 г. № 840 ”О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних“.

Как сообщает сайт правительства, изменения также внесены в постановление Совмина от 26 января 2009 г. № 94 ”О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета“.

В частности, документом предусмотрено повышение:

на 20% денежной компенсации расходов на питание в день для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых, при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;

на 10% денежных норм расходов на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; денежные нормы расходов на приобретение учебных принадлежностей; денежные нормы расходов на приобретение предметов личной гигиены и денежные нормы расходов на личные расходы).

на 5% денежных выплат по возмещению расходов по плате за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами, связанных с содержанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с увеличением вышеназванных денежных норм увеличен на аналогичный процент размер возмещения средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, родителями:

лишенными родительских прав;

у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда;

у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних;

находящимися в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей,

отбывающими наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.