Указом № 227 от 18 июня 2020 года в Беларуси появилась первая коммерческая охранная фирма «в целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности».

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, ООО «ГардСервис» разрешается приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему в целях выполнения служебных обязанностей по оказанию охранных услуг.

Установлено, что ООО «ГардСервис» вправе:

охранять объекты (имущества) физических и юридических лиц (за исключением объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел);

принимать сигналы тревоги систем охранной и тревожной сигнализации, имеющихся на стационарных или подвижных объектах либо у физических лиц, и реагировать на эти сигналы;

перевозить и охранять перемещаемое имущество;

сопровождать товары и транспортные средства (за исключением товаров, подлежащих обязательному сопровождению Департаментом охраны Министерства внутренних дел).

В перечень услуг также входят проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны в соответствии с законодательными актами; передача сигналов тревоги, поступающих от средств и систем охраны, без реагирования на эти сигналы.

Работники ООО «ГардСервис» должны быть гражданами Беларуси, соответствующими требованиям, установленным законом «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» для работников военизированной охраны, и пройти проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности.

При выполнении обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия, применения специальных средств и физической силы. При этом они обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ на охраняемые объекты должностных лиц государственных органов и организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также выполнять иные обязанности, установленные законодательством об охранной деятельности для работников военизированной охраны.