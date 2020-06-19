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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РЕШИЛИ ПОВЫСИТЬ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
09:56 22.06.2020
Александр Лукашенко 20 июня подписал указ № 232 о повышении пенсий.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, перерасчет трудовых пенсий запланирован с 1 июля 2020 года.
«…в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов», - говорится в указе.
Повышение пенсии составит около 25 рублей.
Напомним, ранее власти Беларуси говорили о возможном повышении пенсий в конце года.
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