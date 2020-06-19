На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в постановления Совмина:

от 18 августа 2009 г. № 1079 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных средств»;

от 11 июня 2010 г. № 903 «О некоторых вопросах функционирования системы цифровых тахографов»;

от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признание утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 до 28 июня 2020 г.