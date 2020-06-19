В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 8 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 94,1% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности за пять месяцев текущего года составил 101%, в обрабатывающей промышленности – 92,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,7%.