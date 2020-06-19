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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:01 19.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О развитии конкуренции в сфере электроэнергетики».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на урегулирование отношений по купле-продаже электрической энергии, передаче и распределению электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Организатор публичного обсуждения проекта − Министерство энергетики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 до 29 июня 2020 г.
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