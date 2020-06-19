НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ УКАЗА О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

15:01 19.06.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О развитии конкуренции в сфере электроэнергетики». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на урегулирование отношений по купле-продаже электрической энергии, передаче и распределению электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Организатор публичного обсуждения проекта − Министерство энергетики. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 до 29 июня 2020 г.