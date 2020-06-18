Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 16 июня 2020 г. № 34 в 2020 году вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, с 1 июля по 20 сентября 2020 года максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25˚С не должна превышать 6 тонн.

Данные ограничения предусматривается не распространять: на участки платных автомобильных дорог; автодорогу М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска; участок автодороги Р-80 Слобода – Паперня, км 0 – км 15.

В настоящее время постановление направлено в Министерство юстиции Беларуси для проведения обязательной юридической экспертизы и вступит в силу после его официального опубликования.

Согласно постановлению Министерства внутренних дел № 123 от 18 апреля 2008 г., при возникновении угрозы сохранности дорог владельцы автомобильных дорог вправе до официального опубликования постановления Минтранса от 16 июня 2020 г. № 34 вводить по согласованию с ГУ ГАИ МВД, УГАИ УВД временные (сроком до 10 дней) ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.