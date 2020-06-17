На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке выдачи заключения о признании промышленного товара совместно произведенным».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования документа является определение Белорусской торгово-промышленной палаты уполномоченным органом на выдачу заключений о признании промышленного товара совместно произведенным государствами – членами Евразийского экономического союза, а также утверждение Положения о порядке выдачи заключения о признании промышленного товара совместно произведенным.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 29 июня 2020 г.