|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 29 ИЮНЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТОВАРА СОВМЕСТНО ПРОИЗВЕДЕННЫМ
11:35 18.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке выдачи заключения о признании промышленного товара совместно произведенным».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования документа является определение Белорусской торгово-промышленной палаты уполномоченным органом на выдачу заключений о признании промышленного товара совместно произведенным государствами – членами Евразийского экономического союза, а также утверждение Положения о порядке выдачи заключения о признании промышленного товара совместно произведенным.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 29 июня 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2020
Курсы в банках
на 18.06.2020
Конвертация в банках
на 18.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте