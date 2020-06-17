НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ГОСРЕГИСТРАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ТЕХУСЛОВИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

16:54 17.06.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета по стандартизации «Об изменении постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10 июля 2017 г. № 57». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования постановления являются общественные отношения, связанные с проведением государственной регистрации технических условий и извещений об изменении технических условий в электронной форме. Организатор публичного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 29 июня 2020 г.