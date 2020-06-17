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15:20 17.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования постановления являются общественные отношения, связанные с проведением государственной регистрации технических условий и извещений об изменении технических условий в электронной форме.
Принятие проекта постановления необходимо для осуществления административной процедуры, осуществляемой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственной регистрации технических условий и извещений об изменении технических условий в электронной форме, создавая, таким образом, условия для перехода на национальном уровне на безбумажное обращение документов.
Организатор публичного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 29 июня 2020 г.
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