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СОВМИН ПРОДЛИЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА


12:49 17.06.2020

Постановлением Совета министров № 345 от 15 июня 2020 г. продлен срок действия удостоверений по охране труда.

«Совет министров продлил срок действия удостоверений по охране труда, выданных членам комиссий республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома, заместителям руководителей этих органов и организаций, в должностные обязанности которых входят вопросы организации охраны труда, на три месяца, если срок действия удостоверения по охране труда истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 года», - говорится в документе.

Документ принят в целях снижения риска распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г.
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