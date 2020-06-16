На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 и от 13 декабря 2012 г. № 1147».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект документа направлен на актуализацию перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) в соответствии с задачами, поставленными перед государственной ветеринарной службой.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 25 июня 2020 г.