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БЕЛОРУССКИЕ РЫБХОЗЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ
11:09 17.06.2020
Постановлением Совета министров № 341 от 15 июня 2020 г. определен перечень рыбоводных организаций, которым в 2020-2023 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2020 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень вошли 6 рыбоводных организаций: рыбхозы ”Волма“, ”Грицево“, ”Новинки“, ”Свислочь“, ”Солы“ и опытный рыбхоз ”Селец“.
Согласно документу, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50 процентов ставки рефинансирования Нацбанка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов.
Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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