Постановлением Совета министров № 341 от 15 июня 2020 г. определен перечень рыбоводных организаций, которым в 2020-2023 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2020 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень вошли 6 рыбоводных организаций: рыбхозы ”Волма“, ”Грицево“, ”Новинки“, ”Свислочь“, ”Солы“ и опытный рыбхоз ”Селец“.

Согласно документу, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50 процентов ставки рефинансирования Нацбанка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.