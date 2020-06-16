Постановлением Совета министров № 344 от 15 июня 2020 года COVID-19 внесен в перечень заболеваний, дающих право гражданам получать бесплатные лекарства.

«…заболевание «Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19» внесено в Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием, утвержденный постановлением правительства № 1650 от 30 ноября 2007 г.», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.