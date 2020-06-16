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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПЕДРАБОТНИКОВ
16:40 16.06.2020
Постановлением Совета министров № 342 от 15 июня 2020 г. установлена единовременная выплата на оздоровление при уходе в трудовой отпуск педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями организаций.
Право давать разъяснения по применению настоящего постановления предоставлено Министерству образования.
Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 г.
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