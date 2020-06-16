На Национальном правовом интернет-портале Беларуси 16 июня опубликовано постановление Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64 «Об утверждении и введении в действие строительных норм».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, документом утверждены строительные нормы «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», «Геодезические работы в строительстве. Основные положения», «Снос зданий и сооружений», «Противопожарное водоснабжение», «Пожарная автоматика зданий и сооружений», «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий», «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».

Строительные нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как сообщалось, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно Указу Президента от 5 июня 2019 года № 217 в республике вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; строительные правила (СП), обеспечивающие способы достижения строительных норм.

Строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности.

Действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.

Минстройархитектуры ждет предложений граждан по совершенствованию новых документов. На официальном сайте ведомства (www.mas.gov.by) создан раздел «Строительные нормы и правила». В нем можно ознакомиться со всеми действующими в настоящее время техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью «Формы обратной связи» предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Минстройархитектуры.