ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОЧЕРЕДНЫЕ СЕМЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ ОПУБЛИКОВАНЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВОВОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ


14:56 16.06.2020

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси 16 июня опубликовано постановление Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64 «Об утверждении и введении в действие строительных норм».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, документом утверждены строительные нормы «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», «Геодезические работы в строительстве. Основные положения», «Снос зданий и сооружений», «Противопожарное водоснабжение», «Пожарная автоматика зданий и сооружений», «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий», «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».

Строительные нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как сообщалось, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно Указу Президента от 5 июня 2019 года № 217 в республике вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; строительные правила (СП), обеспечивающие способы достижения строительных норм.

Строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности.

Действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.

Минстройархитектуры ждет предложений граждан по совершенствованию новых документов. На официальном сайте ведомства (www.mas.gov.by) создан раздел «Строительные нормы и правила». В нем можно ознакомиться со всеми действующими в настоящее время техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью «Формы обратной связи» предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Минстройархитектуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2020
валюта курс
EUR 2.6920
USD 2.3763
RUB 3.4066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6920 +0.0066
USD 2.3763 -0.0104
RUB 3.4066 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6890 2.6940
USD 2.3780 2.3810
RUB 3.4020 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 78.8500 79.2000
USD/RUB 69.8000 70.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте