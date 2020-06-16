Постановлением Совета Министров № 338 от 12 июня 2020 года повышен размер компенсаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки при условии передачи отходов для обезвреживания и использования на территории Беларуси.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, компенсация расходов по сбору отходов бумаги и картона увеличена с 90 до 150 рублей за тонну, стекла - со 140 до 180 за тонну.

Отдельно выделена компенсация расходов за сбор ПЭТ-бутылок, которая составит 250 рублей за тонну.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 г.