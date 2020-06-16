|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛО РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ
12:40 16.06.2020
Постановлением Совета Министров № 338 от 12 июня 2020 года повышен размер компенсаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки при условии передачи отходов для обезвреживания и использования на территории Беларуси.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, компенсация расходов по сбору отходов бумаги и картона увеличена с 90 до 150 рублей за тонну, стекла - со 140 до 180 за тонну.
Отдельно выделена компенсация расходов за сбор ПЭТ-бутылок, которая составит 250 рублей за тонну.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2020
Курсы в банках
на 16.06.2020
Конвертация в банках
на 16.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте