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СЭЗ «МИНСК» МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БОЛЕЕ €14 МЛН ОТ ЕБРР
14:45 15.06.2020
Совет министров постановлением № 336 от 11 июня 2020 г. одобрил проект кредитного соглашения (Развитие сети электроснабжения для СЭЗ «Минск») между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, проект предусматривает привлечение в 2020-2022 годах кредита ЕБРР в размере €14,11 млн сроком на 15 лет для финансирования инвестиционного проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Черкассы» с заходами ВЛ 110 кВ для электроснабжения участка №10 в районе «Фаниполь» СЭЗ «Минск».
На проведение переговоров по проекту кредитного соглашения уполномочено Министерство энергетики. Министерству разрешено при необходимости вносить в соглашение изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание кредитного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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