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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
11:58 15.06.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) постановлением № 43 от 3 июня 2020 года повысило на июнь цены на природный газ для энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго", использующих его для производства тепловой и электрической энергии.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, для энергоснабжающих организаций «Белэнерго» с 1 по 30 июня цена на природный газ установлена на уровне 338,26 рубля за 1 тыс. кубометров.
С 1 июля цена на газ снизится до 332,08 рубля за 1 тыс. кубометров.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с1 июня 2020 г.
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