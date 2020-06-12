|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ КАТЕГОРИИ БЮДЖЕТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
10:39 15.06.2020
Совет министров Беларуси постановлением № 339 от 12 июня 2020 года утвердило категории работников бюджетной сферы, которым в первоочередном порядке предоставляется арендное жилье.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда имеют тренеры-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва; тренеры национальных команд Республики Беларусь по видам спорта.
В списке значатся медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключивших контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте, а также медицинские и педагогические работники учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
Курсы в банках
на 15.06.2020
Конвертация в банках
на 15.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте