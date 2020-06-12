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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ КАТЕГОРИИ БЮДЖЕТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

10:39 15.06.2020 Совет министров Беларуси постановлением № 339 от 12 июня 2020 года утвердило категории работников бюджетной сферы, которым в первоочередном порядке предоставляется арендное жилье. Согласно опубликованному в НЦПИ документу, первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда имеют тренеры-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва; тренеры национальных команд Республики Беларусь по видам спорта. В списке значатся медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключивших контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте, а также медицинские и педагогические работники учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.