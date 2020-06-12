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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


14:39 12.06.2020

На заседании Палаты представителей Национального собрания 11 июня во втором чтении принят проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, проектом закона предусматривается приведение в соответствие с Указом № 252 от 28 июня 2019 г. норм закона в части уточнения формы контрольных (надзорных) мероприятий по осуществлению государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзора в области ветеринарии и ветеринарного контроля.

Предлагается корректировка понятия «ветеринарное благополучие» и вводится понятие «информационная система в области ветеринарии»; приводится в соответствие с указом определение понятия «мониторинг в области ветеринарии».

Кроме того, расширяются полномочия президента в части утверждения общих требований в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Также расширяются полномочия Совета министров в части утверждения Положения о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, установления порядка создания, использования информационной системы в области ветеринарии и взаимодействия с иными информационными системами.

Законопроектом расширяются полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в части обеспечения создания и функционирования информационной системы в области ветеринарии.

Помимо этого, приводится в соответствие с указом статья 11 Закона в отношении осуществления деятельности государственной ветеринарной службы и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Дополнен также перечень органов государственной ветеринарной службы, осуществляющих государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии и уточнен перечень ветеринарных мероприятий, подлежащих финансированию за счет средств республиканского и местного бюджетов.
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