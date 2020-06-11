Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О совершенствовании земельных отношений».

Документ предусматривает комплексное совершенствование законодательства об охране и использовании земель в части использования и охраны земель, условий предоставления земельных участков субъектам хозяйствования всех форм собственности, отношений собственности на земельные участки.

Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу.

Публичное обсуждение проекта проходило на Правовом форуме Беларуси с 23 мая по 1 июня 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе обсуждения поступило 9 предложений.

Ознакомиться с поступившими предложениями и замечаниями, а также результатами их рассмотрения можно на сайте НЦПИ.