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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
12:09 12.06.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О совершенствовании земельных отношений».
Документ предусматривает комплексное совершенствование законодательства об охране и использовании земель в части использования и охраны земель, условий предоставления земельных участков субъектам хозяйствования всех форм собственности, отношений собственности на земельные участки.
Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу.
Публичное обсуждение проекта проходило на Правовом форуме Беларуси с 23 мая по 1 июня 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе обсуждения поступило 9 предложений.
Ознакомиться с поступившими предложениями и замечаниями, а также результатами их рассмотрения можно на сайте НЦПИ.
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