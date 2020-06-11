Депутаты Палаты представителей приняли 11 июня в первом чтении проект об изменении Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания». Поправки представил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Как сообщает сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли, изменение закона обусловлено практикой его применения и необходимостью упрощения требований к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания.

В частности, предусмотрены следующие изменения: переход на уведомительный принцип начала работы путем внесения сведений в Торговый реестр об открытии магазина, ресторана, торгового центра, иных объектов в пятидневный срок после открытия таких объектов; самостоятельное определение режима работы (за исключением работы после 23.00 и до 7.00); создание вышеуказанных объектов независимо от их наличия на каких-либо схемам, разрабатываемых исполкомами; функционирование ресторанов без подразделения на типы и классы, а также без ассортиментных перечней; самостоятельный расчет продовольственными сетевиками своей доли в объеме розничного товарооборота в границах административно-территориальных единиц; организация и проведение ярмарок по согласованию с районными и городскими исполкомами по месту их проведения; исключена статья о порядке открытия фирменных магазинов. Определено, что создание и организация работы таких магазинов не имеет никаких особенностей.

Кроме того, изменены полномочия МАРТ и исполкомов (в части контрольной деятельности), МАРТ – в части права утверждать нормы товарных потерь и порядок включения товаров в перечень товаров, которые включаются в ассортиментный перечень товаров

По просьбе исполкомов предлагается установить единый по республике порядок установления перечней мест для размещения нестационарных и передвижных торговых объектов, в том числе автомагазинов, на землях и земельных участках, находящихся в государственной собственности.

Помимо этого, изменены статья, предусматривающая взаимоотношения сторон при заключении договоров поставки, а также порядок определения доли сетевого субъекта в определенной административно-территориальной единице.

При подготовке проекта закона изучался международный опыт регулирования деятельности торговых сетей на основании информации посольств Республики Беларусь из 27 стран.

Разработка проекта Закона осуществлялась с непосредственным участием представителей бизнеса, осуществляющих торговлю, общественное питание, поставки товаров, их объединений (союзов, ассоциаций).

С целью общественного обсуждения проект закона размещался на официальном сайте МАРТ. Поступившие в ходе обсуждения предложения были рассмотрены.