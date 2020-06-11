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17:37 11.06.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства о реализации указа № 16 от 17 января 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления подготовлен в целях регулирования отдельных вопросов, связанных с расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков товаров и упаковки на текущий (расчетный) банковский счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» со специальным режимом функционирования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 июня 2020 г.
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