Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключив из него те, по прибытии из которых не обязательно находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, из списка, определенного постановлением Совета министров №171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» от 25 марта 2020 г, исключены: Австрия; Албания; Бельгия; Болгария; Босния и Герцеговина; Венгрия; ФРГ; Греция; Дания; Ирландия; Исландия; Испания; Италия; Латвия; Литва; Лихтенштейн; Люксембург; Мальта; Молдова; Монако; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; Северная Македония; Сербия; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Хорватия; Черногория; Чехия; Швейцария; Швеция; Эстония; Китай.

«Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в Республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР - исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы», - говорится в сообщении.