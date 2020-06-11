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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОБРЕНЫ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ


13:33 11.06.2020

Совет республики 10 июня на заседании одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Такая информация размещена на сайте Совета Республики.

Как уже ранее сообщалось, среди основных нововведений:

закрепление государственных гарантий обеспечения нотариальной деятельности путем запрещения изъятия нотариальных документов, образовавшихся при осуществлении нотариальной деятельности, и введения обязанности государственных органов, иных государственных организаций представлять по запросу нотариусов имеющиеся сведения и (или) документы, необходимые для осуществления нотариальных действий;

придание определенным документам, образовавшимся в результате совершения нотариальных действий (нотариальным документам), статуса нотариального акта, являющегося законным и достоверным подтверждением удостоверенных в этом акте прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение;

уточнение компетенции и видов нотариальных действий, совершаемых нотариусами, уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическими агентами дипломатических представительств Республики Беларусь и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь;

конкретизация порядка деятельности нотариальных архивов исходя из выявленных пробелов в правовом регулировании;

корректировка вопросов, касающихся дисциплинарной ответственности нотариусов.

В связи с исключением из компетенции уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов полномочий на совершение такого нотариального действия как удостоверение доверенностей, в целях недопущения ухудшения нотариального обслуживания граждан в регионах в статье 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепляются положения о том, что доверенности на получение гражданами пенсий и пособий могут быть удостоверены сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами по месту жительства граждан.

Соответственно, в рамках комплексного подхода к изменению законодательства корректируется статья 87 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».
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