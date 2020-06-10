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СОВМИН БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ЛИМИТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 200 МЛН РУБЛЕЙ


11:55 11.06.2020

Постановлением Совмина № 332 от 8 июня повышен лимит директивного кредитования.

Согласно опубликованному на сайте НЦПИ документу, лимит директивного кредитования увеличен на 200 млн рублей до 1,26 млрд рублей.

Это уже третье за год повышение. В первый раз лимит кредитования был установлен на уровне 740 млн рублей, во второй раз его повысили на 120 млн.

Следует отметить, что последнее постановление подписано уже новым премьером Романом Головченко.
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