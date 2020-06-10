Совет республики 10 июня на заседании одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Такая информация размещена на сайте Совета Республики.

Как уже ранее сообщалось, закон предусматривает, в частности, реализацию мероприятий по дедолларизации экономики, направленных на формирование денежных расчетов и ценообразования на территории Беларуси исключительно в национальной валюте.

Среди основных нововведений:

закрепление возможности введения правительством совместно с Национальным банком валютных ограничений в случае угрозы экономической безопасности страны;

закрепление разрешенных случаев использования иностранной валюты между участниками валютных отношений;

установление регистрационного порядка валютных договоров при проведении резидентами отдельных валютных операций свыше установленных предельных значений;

установление основных положений проведения Национальным банком мониторинга валютных операций;

отмена директивного установления сроков репатриации валютной выручки и предоставление права резидентам самим определять сроки репатриации, исходя из договорных отношений с контрагентами;

снятие ограничений на открытие резидентами счетов в иностранных банках;

снятие ограничений на проведение резидентами валютных операций, связанных с движением капитала.