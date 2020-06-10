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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
11:10 11.06.2020
Совет республики 10 июня на заседании одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Такая информация размещена на сайте Совета Республики.
Как уже ранее сообщалось, закон предусматривает, в частности, реализацию мероприятий по дедолларизации экономики, направленных на формирование денежных расчетов и ценообразования на территории Беларуси исключительно в национальной валюте.
Среди основных нововведений:
закрепление возможности введения правительством совместно с Национальным банком валютных ограничений в случае угрозы экономической безопасности страны;
закрепление разрешенных случаев использования иностранной валюты между участниками валютных отношений;
установление регистрационного порядка валютных договоров при проведении резидентами отдельных валютных операций свыше установленных предельных значений;
установление основных положений проведения Национальным банком мониторинга валютных операций;
отмена директивного установления сроков репатриации валютной выручки и предоставление права резидентам самим определять сроки репатриации, исходя из договорных отношений с контрагентами;
снятие ограничений на открытие резидентами счетов в иностранных банках;
снятие ограничений на проведение резидентами валютных операций, связанных с движением капитала.
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