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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НДС ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
10:05 11.06.2020
Совет министров постановлением № 333 от 9 июня 2020 г. утвердил Положение о порядке возврата физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определен порядок возврата физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных ими при приобретении с 15 июня 2020 г. по 31 декабря 2025 г. легковых автомобилей категории M1 или M1G, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, на территории Республики Беларусь.
Согласно документу, возврату подлежит сумма налога на добавленную стоимость, включенная в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин, установленных на день приобретения физическим лицом электромобиля.
Днем приобретения электромобиля является наиболее поздняя из следующих дат: дата акта приема-передачи электромобиля от продавца физическому лицу или акта о переходе права собственности на электромобиль от лизингодателя физическому лицу; дата уплаты в полном объеме стоимости электромобиля, включая налог на добавленную стоимость, уплаты в полном объеме стоимости предмета лизинга, включая налог на добавленную стоимость, а в случае уплаты стоимости электромобиля частями – дата уплаты последнего платежа.
Для возврата суммы налога на добавленную стоимость физическое лицо, приобретшее электромобиль, уведомляет налоговый орган по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате суммы налога на добавленную стоимость по утвержденной форме.
Налоговый орган запрашивает у продавца (лизингодателя) сведения, подтверждающие факт приобретения физическим лицом электромобиля, а также сведения о дате уплаты им в полном объеме стоимости электромобиля и суммы налога на добавленную стоимость.
Возврат физическому лицу суммы налога на добавленную стоимость производится налоговым органом не позднее 30 календарных дней со дня представления этим физическим лицом в налоговый орган уведомления.
Постановление вступает в силу с 15 июня 2020 г.
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