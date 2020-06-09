НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 20 ИЮНЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НОРМАТИВАХ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

11:56 10.06.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 10 по 20 июня 2020 г. включительно на электронный адрес: .