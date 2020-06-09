Постановлением Министерства экономики № 6 от 4 мая 2020 г. утверждена форма отчета временных (антикризисных) управляющих.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, срок представления временными (антикризисными) управляющими отчетов о своей деятельности, отчетов о хозяйственной (экономической) деятельности должника установлен не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Представленные отчеты о хозяйственной (экономической) деятельности должника за предыдущий год (нарастающим итогом) могут быть уточнены временными (антикризисными) управляющими путем представления их по уточненной форме не позднее 1 апреля текущего года.

Постановлением также утверждена Инструкция о порядке составления и представления в Министерство экономики отчетов временных (антикризисных) управляющих.

Признано утратившим силу постановление Министерства экономики от 20 апреля 2017 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления отчетов временными (антикризисными) управляющими».

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.