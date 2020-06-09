НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

14:56 09.06.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, целью которого является совершенствование единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов. Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно обсудить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 июня 2020 г. на электронную почту: .