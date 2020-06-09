|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
14:56 09.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, целью которого является совершенствование единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно обсудить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 июня 2020 г. на электронную почту: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 09.06.2020
Конвертация в банках
на 09.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте