На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июня 2020 г.